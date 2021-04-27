سويسرا – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” امس عن المواجهات المؤهلة لبطولة كأس العرب “2021”، وذلك قبل إقامة قرعة البطولة اليوم الثلاثاء في العاصمة الدوحة.

ويشارك في إجراء قرعة بطولة كأس العرب 2021 بالحي الثقافي “كتارا أربعة” من أساطير الـ”فيفا”، وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويشارك في بطولة كأس العرب 23 منتخبا، وتخوض المنتخبات 14 الأقل تصنيفا وفق أحدث ترتيب لمنتخبات الوطنية على مستوى العالم والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أبريل الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة، وتتأهل المنتخبات الفائزة إلى النهائيات.

وجاءت مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب 2021 كالتالي:

عمان (80 عالميا) – الصومال (197 عالميا)

لبنان (93 عالميا) – جيبوتي (183 عالميا)

الأردن (95 عالميا) – جنوب السودان (169 عالميا)

البحرين (99 عالميا) – الكويت (148 عالميا)

موريتانيا (101 عالميا) – اليمن (145 عالميا)

فلسطين (104 عالميا) – جزر القمر (131 عالميا)

ليبيا (119 عالميا) × السودان (123 عالميا).

وتنضم المنتخبات السبع المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الـ”فيفا”، وهي قطر (58 عالميا) الدولة المستضيفة، وتونس (26 عالميا)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).

وسيجري توزيع المنتخبات الستة عشر على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة.

وستكون بطولة كأس العرب 2021، فرصة جيدة لدولة قطر للاستعداد بأفضل طريقة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

المصدر: وكالات

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