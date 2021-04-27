ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أن التقارير التي تصل للمركز بشأن سير عملية التطعيمات في كافة ربوع البلاد جيدة، والأعداد في زيادة؛ حيث بلغ عدد المسجلين في المنظومة أكثر من 600 ألف.

سميو أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن العديد من المدن أكملت مخزونها من التطعيمات، كوسط ليبيا وزليطن ومصراتة والخمس، وبعض المناطق ستبدأ بالتطعيم خلال الأيام القادمة كشرق وجنوب ليبيا مثل طبرق وامساعد وغات ومرزق، مبينًا أن أعداد الذين تلقوا المطعوم لغاية يوم الأحد الماضي بلغ 64 ألفًا و158 شخصًا.

ودعا المواطنين إلى التعاون والتسجيل في منظومة التطعيم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشكاوى التي ترد للمواطنين بشأن انتهاء مخزون التطعيمات، خاصة في المنطقة الوسطى، مع العلم أن المركز بانتظار شحنة من اللقاح الصيني الذي سيستهدف الفئة العمرية بين 70 إلى 60 سنة.

وأكد على أنهم بانتظار وصول المزيد من شركات التطعيم المختلفة للتزويد بالمطاعيم خلال الأسابيع القادمة، موضحًا أنه للآن لا يوجد مواعيد واضحة ومحددة بشأن وصول هذه الشحنات، لكن الجهات الوسيطة في توريد وشحن المطاعيم أكدت بأنها ستصل خلال أسبوعين أو ثلاث.

كما لفت إلى أنهم بانتظار مجهودات الحكومة للتعاقد على المزيد من شحنات المطعوم، خاصة لقاح سبوتنيك وإسترازنيكا لإعطاء الجرعات الثانية، منوهًا إلى أن أغلب المدن الليبية توفرت فيها التجهيزات اللازمة لحفظ اللقاح، ولقاح سبوتنيك تم توزيعه لعدد من المدن التي وفرت مجمدات خاصة لها.

وبشأن المرحلة القادمة من التطعيمات وخطة توسعة المراكز الصحية لتشمل مناطق جغرافية أكبر، قال: “مطعوم الإسترازنيكا كل مراكز التطعيم في كل ليبيا جاهزة لإعطائه، لكن الصعوبة كانت في لقاح سبوتنيك الروسي الذي يحتاج لتبريد خاص بدرجة حرارة -18، أغلب المناطق جهزت المجمدات ونتوقع أن تتوفر بالمناطق الأخرى في الأيام القادمة”.

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