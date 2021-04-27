روسيا – علق السيناتور أليكسي بوشكوف بشكل حاد، على تصريح للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، بأن الولايات المتحدة تسعى لتقليل التوتر مع روسيا.

وكتب بوشكوف على قناته في “تيليغرام”، ساخرا: “أوه، نعم. لقد لاحظنا أن الولايات المتحدة لا تفعل شيئا سوى السعي للحد من التوتر . وبالطبع، العقوبات ليست الأداة الوحيدة، بل هناك أيضا تهديد بتوسعيها، وهناك نشر عناصر الدرع الصاروخية في بولندا ورومانيا والتي بالطبع، موجهة ضد إيران، وهناك إرسال منتظم للسفن الحربية إلى البحر الأسود، وكذلك طرد دوري للدبلوماسيين الروس، وهناك دعم حار للطرد الجماعي لدبلوماسيينا من التشيك، وهناك تصد حاد وشديد لخط الغاز السيل الشمالي-2، وغير ذلك الكثير: العقوبات ليست الأداة الوحيدة”.

في وقت سابق، قالت بساكي إن واشنطن تسعى للحد من التوتر في العلاقات الثنائية، ولا تعتبر العقوبات ضد روسيا، الأداة الوحيدة لبناء حوار مع موسكو.

المصدر: نوفوستي

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