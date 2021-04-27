روسيا – أفادت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع سيرغي شويغو بحث مع رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي.

وذكرت الوزارة، أن شويغو، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى طاجيكستان، شارك اليوم في لقاء الرئيس رحمون مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: “تم خلال الاجتماع، بحث ومناقشة قضايا الأمن والتعاون الإقليمي في إطار مجلس وزراء الدفاع التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي”.

بعد اللقاء مع الرئيس رحمون، وضع الوزراء أكاليل الزهور عند النصب التذكاري لإسماعيل سماني أول حاكم للدولة الطاجيكية، في ساحة دوستي في العاصمة دوشنبه.

المصدر: نوفوستي

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