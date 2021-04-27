فرنسا – سجلت إصابات كورونا الجديدة في فرنسا أبطأ زيادة على أساس أسبوعي منذ بداية مارس، لكن الضغط على المستشفيات لا يزال كبيرا مع ارتفاع حصيلة مرضى العناية المركزة مجددا لأكثر من 6000.

وارتفعت الإصابات الجديدة بنسبة 3.92 بالمئة مقارنة بأسبوع مضى مع استمرار تباطؤ الزيادة على أساس أسبوعي بعدما تجاوزت ستة بالمئة في منتصف أبريل.

وكانت الزيادة على أساس أسبوعي أقل من أربعة بالمئة لفترة وجيزة في فبراير ومن قبل ذلك في ديسمبر عقب الإغلاق الثاني الذي فرضته فرنسا في نوفمبر.

واليوم الاثنين، وهو الموعد الذي تصدر فيه عادة الإحصاءات متأخرة بسبب عطلة نهاية الأسبوع، سجلت وزارة الصحة 5952 إصابة جديدة مما رفع إجمالي الإصابات إلى 5.5 مليون.

وارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في العناية الفائقة 23 حالة ليصل إلى 6001 اليوم الاثنين وهي أول مرة يرتفع العدد بوحدات العناية الفائقة لأكثر من 6000 منذ 17 أبريل 2020.

وظل العدد لإجمالي لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات أكثر من 30 ألفا مثلما هو الحال منذ بداية هذا الشهر.

المصدر: “رويترز”

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