ليبيا – شدد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا باسكوالي فيرارا على ضرورة التقرب من ليبيا، عبر مشاركة ودعم المنظمات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتهيئة الظروف الجيدة للوصول إلى انتخابات حرة في 24 ديسمبر.

فيرارا وخلال جلسة استماع غير رسمية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي وفقًا وكالة “نوفا” الإيطالية قال إن حكومة الوحدة حكومة انتقالية هادفة، وفي نفس الوقت يجب أن تقوم ببعض الأمور الأساسية، كتنظيم العملية الانتخابية بداية بتحديد الأساس القانوني لإجراء الانتخابات، فضلًا عن نوع الانتخابات.

فيرارا أوضح أن الأهداف المستقبلية تشمل تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في ليبيا وتحرير البلاد من القوات الأجنبية المقاتلة والمرتزقة، فضلًا عن حل أزمة الكهرباء وبدء عملية مصالحة وطنية.

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