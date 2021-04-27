إنجلترا – عزز ليستر سيتي مركزه الثالث في الدوري الإنجليزي، ووضع نفسه في موقع جيد في الصراع على مراكز دوري أبطال أوروبا، عندما قلب تأخره أمام كريستال بالاس إلى فوز 2-1 في المرحلة الـ33.

وافتتح بالاس التسجيل عبر الإيفواري ويلفريد زاها، في الدقيقة 12، قبل أن يرد ليستر بهدفين من توقيع البلجيكي تيموتي كاستاني، والنيجيري كيليتشي إيهياناتشو، في الدقيقتين 50، و80.

ورفع ليستر رصيده إلى 67 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني، ومتقدما بأربع عن تشيلسي الرابع، وسبع عن وست هام الخامس، وثمان نقاط عن ليفربول السادس، الذي أصبحت وضعيته صعبة جدا في حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم لمقبل.

وحتى لو فاز ليفربول بمبارياته الخمس الأخيرة المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فسيبقى تأهله إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، مرهونا بالنتائج التي ستحققها أندية ليستر سيتي، وتشيلسي، ووستهام يونايتد.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول لم يغب عن دوري الأبطال منذ موسم 2016/2017، وبلغ الدور ربع النهائي في النسخة الحالية قبل أن يخرج على يد ريال مدريد.

المصدر: RT

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