ماكرون يطلع بوتين على نتائج مباحثاته مع زيلينسكي في باريس

ماكرون يطلع بوتين على نتائج مباحثاته مع زيلينسكي في باريس

موسكو – أعلن الكرملين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، على نتائج مباحثاته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس.

وجاء في بيان عن الكرملين: “بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. وأولي اهتمام خاص للصراع الأوكراني الداخلي، كما أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء تصاعد التوتر في مناطق جنوب شرقي أوكرانيا”.

وأضاف: “لفت بوتين النظر إلى الإجراءات الاستفزازية التي قامت بها كييف، وأدت عمدا إلى تفاقم الوضع على خط التماس، في تجاهل صريح لاتفاقات مينسك”.

وتابع: “شدد الرئيسان على ضرورة امتثال سلطات كييف التام للاتفاقات التي تم التوصل إليها، ولاسيما إطلاق كييف حوارا مباشرا مع دونيتسك ولوغانسك وإضفاء الشرعية على الوضع الخاص لدونباس”.

المصدر: RT

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