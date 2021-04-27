ليبيا – قال المحلل السياسي حسين مفتاح إن عملية إلغاء زيارة حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة بنغازي كشفت عدم التجانس بين السلطات التي تم تشكيلها.

مفتاح وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين، أوضح أن عملية المحاصصة التي شكلت عليها الحكومة الحالية كان نتيجتها عدم التجانس.

وأضاف :إن إلغاء الزيارة للمنطقة الشرقية جاء على خلفية أمنية، خاصة أن حكومة الدبيبة لم تعمل على إنجاز ملف توحيد المؤسسة العسكرية وحل المليشيات، وهو ما أدى إلى الاعتراض على نزول بعض العناصر الأمنية إلى مطار بنينا.

مفتاح اختتم: إن سوء التنسيق وغياب الحكمة وراء ما حدث، خاصة أن حكومة الوحدة الوطنية لا تحتاج إلى إذن وصول، ويفترض أنها تتحرك في نطاق التراب الليبي بشكل كامل، إلا أن حساسية الوضع دفعت نحو عدم السماح، وأن السبب الرئيس وراء الأمر هو الجانب الأمني الذي لم يصل إلى محطة توافق وتنفيذ ما اتفق عليه حتى الآن.

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