مصر – أنتقد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “الربيع العربي”، وما لحق بالدول العربية من خراب وتدمير.

وقال أحمد أبو الغيط في تصريح له ردا على سؤال بشأن شبه سيطرة تركيا وإيران وإسرائيل على التوزيعات الجيوسياسية في العراق وسوريا وفي المنطقة المركزية في الشرق الأوسط: “شكرا للربيع العربي العظيم الذي حقق تدميرا للدولة العربية الوطنية وأتاح الفرصة لدول الجوار أن تنهش في اللحم العربي”.

وأضاف: “شكرا لكل من دفع من قوى داخلية في مجتمعات محددة لهذه الفوضى التي حلت بالدولة الوطنية”.

وتابع قائلا: “من هنا.. نطالب بعودة تأثير الدولة العربية الوطنية واستعادة السيطرة على مقدراتها والتصدي لهذا النهج الخارجي”.

وأضاف: “بالنسبة لي.. لا أصدق ما أراه من أداء من تلك الأطراف (تركيا وإيران وإسرائيل)”.

وذكر الأمين العام أن الجامعة العربية غيبت منذ 2011 وأن قوى غير عربية تدفع لهذا التغييب وتقدم كل الملفات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لكي يتصرف.

وتابع قائلا: “تاريخيا.. سيهزم هذا الوضع.. أثق في أن الدولة العربية الوطنية سوف تستعيد أوضاعها.. هي مسألة ضعف مرحلي لكن سينتهي”.

المصدر : RT

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