الدوحة – جرى مساء أمس الثلاثاء، سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 ولغاية 18 ديسمبر المقبل، وسيشارك في نهائياتها 16 منتخبا.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: قطر – العراق – الفائز من مواجهة عمان والصومال – الفائز من البحرين والكويت

المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان – الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر

المجموعة الرابعة: الجزائر – مصر – الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي – الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية، القيمة السوقية لمنتخبات الفئة الأولى المشاركة في البطولة وهي المنتخبات العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك وفقا لآخر معسكر لهذه المنتخبات: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، وقطر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

وجاء ترتيب أغلى المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب 2021 على الشكل التالي:

1- منتخب المغرب – تصل القيمة السوقية للاعبيه مجتمعين إلى نحو 222.4 مليون يورو.

2- الجزائر – 178.35 مليون يورو والأغلى من بين لاعبيه وفقا لأرقام “ترانسفير ماركت” هو رياض محرز، نجم مانشستر سيتي بـ42 مليون يورو.

3- مصر – بقيمة سوقية تبلغ 159.65 مليون يورو، والأغلى بين لاعبي الفراعنة وأغلى لاعب عربي بشكل عام هو محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بقيمة سوقية تبلغ 110 ملايين يورو.

4- تونس – 49.73 مليون يورو

5- الإمارات – 25.03 مليون يورو

6- السعودية 22.58 مليون يورو

7- قطر – 14.78 مليون يورو

8 – العراق – 7.18 مليون يورو

9- سوريا – 5.25 مليون يورو

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المنتخبات المذكورة في التصنيف، لن تستدعي محترفيها في أوروبا للمشاركة في كأس العرب، لتزامن موعد البطولة مع إقامة المباريات في الدوريات والمسابقات الأوروبية.

المصدر: صحفية “آس”

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