السعودية – كشف الاتحاد العربي لكرة القدم امس عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، والمقرر إقامتها في قطر من 1 ولغاية 18 ديسمبر المقبل.

وسيشارك في نهائيات البطولة 16 منتخبا، وستوزع على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل كل مجموعة ووصيفه.

وتأهلت 9 منتخبات صاحبة التصنيف الأعلى وفقا لأحدث ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أبريل الحالي، مباشرة إلى نهائيات البطولة، وهي: منتخبات قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

بينما ستخوض المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفا، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة في نهاية العام الجاري، وكشف الـ”فيفا” أمس الاثنين، عن المواجهات المؤهلة لبطولة كأس العرب “قطر 2021″، وذلك قبل إقامة قرعة البطولة اليوم الثلاثاء في الدوحة.

وجاءت مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب 2021 كالتالي:

عمان (80 عالميا) – الصومال (197 عالميا)

لبنان (93 عالميا) – جيبوتي (183 عالميا)

الأردن (95 عالميا) – جنوب السودان (169 عالميا)

البحرين (99 عالميا) – الكويت (148 عالميا)

موريتانيا (101 عالميا) – اليمن (145 عالميا)

فلسطين (104 عالميا) – جزر القمر (131 عالميا)

ليبيا (119 عالميا) – السودان (123 عالميا).

وفي ما يلي تصنيف منتخبات بطولة كأس العرب 2021:

المستوى الأول: قطر، تونس، المغرب، الجزائر.

المستوى الثاني: مصر، السعودية، الإمارات، العراق.

المستوى الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، لبنان او جيبوتي، جنوب السودان أو الأردن.

المستوى الرابع: البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

المصدر: وكالات

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