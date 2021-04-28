روسيا – صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سوق العمل لم يتعاف بعد من أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ لا يزال معدل البطالة أعلى من المستوى، الذي كان قبل اندلاع الأزمة.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع المشرعين في الجمعية الاتحادية لروسيا: “ننطلق من أن سوق العمل لم يتعاف بعد. للأسف البطالة أعلى من المستوى ما قبل أزمة كورونا. الاتجاه إيجابي بشكل عام لكن السوق لم تتعاف”.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا، ارتفع معدل البطالة في معظم المناطق الروسي وبلغ في الفترة نوفمبر 2020 – يناير 2021 مستوى 5.9%، وهو أعلى بمقدار 1.3% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

ويعد دعم قطاع العمل من أولويات الحكومة الروسية في الفترة الراهنة، حيث تعمل من خلال إجراءات دعم على استعادة مستوى البطالة الذي كان قبل اندلاع الأزمة في 2020.

المصدر: نوفوستي

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