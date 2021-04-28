ليبيا – أكد الباحث السياسي الليبي جبريل العبيدي أن الجيش يواجه مهمة صعبة وشاقة في الجنوب؛ نظرًا للمساحة الشاسعة ووجود نحو ستة فصائل من المعارضة التشادية تنشط في دروب الصحراء، بالإضافة إلى فلول تنظيم داعش، لكنه تحرك التزامًا بواجباته وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار.

العبيدي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء، أوضح أن التركيب المجتمعي في الجنوب من قبائل وعوائل، تؤمن بأهمية وجود دور للجيش في المنطقة، والمشايخ يدعمونه بقوة، وهي نقطة مهمة؛ لأن العنصر القبلي له تأثير كبير في تحقيق السيطرة على جغرافيًا تلك المنطقة.

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