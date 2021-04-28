ليبيا – كشفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة عن تفاصيل زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لسرت واجتماعه مع لجنة 5+5، مشيرةً إلى أنه ترأس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، واستمع خلال الاجتماع لمستجدات عمل اللجنة المشتركة والتحديات والمصاعب التي تحول دون فتح الطريق الساحلي، الذي يعتبر من أهم مهام اللجنة المشتركة.

وهيبة قالت في تصريح لها أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن أغلب التحديات التي واجهت اللجنة لتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا كانت عبارة عن تحديات فنية ولوجستية، كالتعامل مع مخلفات الحرب ومسح المنطقة من الألغام، ومشاكل أغلبها تتعلق بتجهيز البوابات الأمنية التي ستكون تابعة لوزارة الداخلية؛ لأن الطريق الساحلي حيوي وفتحه سيكون إضافة مهمة جدًا.

ولفتت إلى أنه لغاية هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد محدد لفتح الطريق الساحلي، لكن الأمر أصبح قريبًا جدًا، خاصة بعد تعهد رئيس الحكومة بحل المشاكل المالية والفنية، مؤكدةً على أن فتح الطريق أصبح قريبًا؛ لأن أغلب المشاكل فنية وليست خلافات داخلية في العمل، بالإضافة لدعم اللجنة الكبير من قبل المجلس الرئاسي، بحسب قوله.

كما تابعت: “الاجتماع الذي انعقد في سرت حضره الرئيس بالتشاور مع نائبيه لكن النائبين لم يحضرا الاجتماع، فقد كانت لديهم اجتماعات أخرى في طرابلس”.

وبشأن تفاصيل زيارة المنفي إلى طبرق أوضحت أن كل الزيارات تدعم الاستحقاقات الأساسية للمجلس الرئاسي كدعم موضوع الانتخابات والمصالحة، كاشفةً عن عقد لقاء مرتقب في طبرق خلال اليومين القادمين مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمتابعة عمل المجلس الرئاسي ومتابعة الاستحقاقات الخاصة بالمرحلة، خاصة عمل المجلس الرئاسي.

Share and Enjoy ! 0 Shares