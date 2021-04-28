ليبيا – بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية للانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وعضو المجلس عبد الحكيم الشعاب أمس الثلاثاء مع مدير إدارة التوعية الهادي القرقوطي، بحضور ممثلي المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وذلك في مقر المفوضية.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية التحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين التي ستنطلق قريبًا، وأهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة، إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية.

وناقش المجتمعون الترتيبات الخاصة بافتتاح المركز الإعلامي الذي تعكف المفوضية حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المركز وتجهيزه بالإمكانيات استعدادًا لافتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة.