ليبيا – زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جامعة سرت للقاء أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وأعيان المدينة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء أتى عقب انتهاء اجتماعه بلجنة الـ10 العسكرية المشتركة، تناول تحديات المرحلة الراهنة وآليات المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات، فضلًا عن الاستماع إلى أعيان مدينة سرت.

وبحسب البيان استعرض الأعيان المشاكل والمعوقات التي تواجه مدينتهم والحلول المقترحة، فيما قدمت جامعة سرت في ختام الزيارة درع تكريم للمنفي دعمًا لجهود المجلس الرئاسي.

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