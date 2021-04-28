ليبيا – قالت العضو المقاطعة لمجلس النواب ربيعة بوراس الممثلة للأمازيغ في ملتقى الحوار السياسي إن رئيس الحكومة ليس مضطرًا للذهاب إلى بنغازي أو أي مدينة أخرى، سواءٌ كانت في غرب أو شرق أو جنوب البلاد.

بوراس أشارت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن خارطة الطريق ومخرجات برلين واضحة وصريحة، ومبنية على أساس مكعب ثلاثي الأبعاد، وكل أقليم لديه ممثله في الحكومة الذي يعرف جيدًا ويدرك أوضاع أتباعه.

وأضافت: “دور الحكومة هو تهيئة الظروف والمناخ للمؤسسات بعد توحيدها كي تعمل على نجاح المرحلة الانتقالية وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هذه الزيارات سياق عاطفي لا معنى له وليس له أي قيمة، بل هو سياق لا يختلف عن سياق (الحبوني) فقط في طريقة التنقل، فلا داعي لوضع الملح على الجرح وكأنه عالم وردي”. كما استطردت: “نتمنى من رئيس الحكومة أن يحفظ هيبته؛ لأن هيبته من هيبة الدولة بالدرجة الأولى ومن هيبة إقليم طرابلس وفقًا لخارطة الطريق، وألّا يكون عرضة للاستفزازات التي لن نرضى بها ولن نسكت عليها، فلا داعي يا رئيس الحكومة أن تضع نفسك وتضعنا في مواقف حرجة، وأن تجعل منا هدفًا مشروعًا للسفهاء، فأنت لا تمثل نفسك ولا سياستك، يجب أن تفكر جيدًا قبل أن تغامر بالجميع”.

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