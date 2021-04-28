ليبيا – اعتبر القيادي بمدينة مصراته والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة لأركان الوفاق عبد الهادي دراة أنه ليس هناك من داعٍ لعقد اجتماعات لجنة 5+5 بشأن فتح الطريق الساحلي؛ لأن الاتفاق تم توقيعه في لجنة الـ 5+5 وبحضور الأمم المتحدة.

دراة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حتى الآن” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد :” إن بنود الاتفاق واضحة كالشمس، هي سحب المرتزقة، وإزالة الألغام، وفتح الطريق الساحلي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ الشروط، وأهمها سحب كافة المرتزقة من سرت والجفرة”.

وتابع مزاعمه بالقول : “طالما أن هناك جنجويد وفاغنر ومرتزقة في سرت والجفرة لن تفتح الطريق، ولا أعلم لماذا يتكرر سؤال متى فتح الطريق؟ يجب أن يكون السؤال متى سيتم سحب المرتزقة الروس والفاغنر من سرت والجفرة؟ لأن هذا ينطبق على شروط لجنة 5+5، نحن لم نضع هذه الشروط بل وضعتها الأمم المتحدة باتفاق الجهتين” دون أن يشير إلى آلاف المرتقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لدعم مسلحيه وإنشاء قواعد لتركيا في الوطية وطرابلس والخمس ومصراتة.

وأكد على ضرورة تطبيق بنود الاتفاق بدلًا من عقد مثل هذه الاجتماعات التي تعتبر غير مجدية بحسب تعبيره، منوهًا إلى أن الحل واضح أمام الجميع قائلًا: “نحن ليس لدينا أي مرتزق واحد في سرت وأبو قرين والوشكة، بعكس مليشيات الكرامة التي توجد الآن في القرضابية والجفرة وكل المناطق بحسب حديث أهالي سرت وهون والمناطق التي يسيطر عليها حفتر”.

كما تابع: “السؤال الآن، لماذا منصات التواصل الاجتماعي والفرق الإعلامية التابعة لمليشيات الكرامة تركز على الشويرف وقوات حفتر جلبت 160 سيارة؟ هذه إشاعات اعلامية مغرضة؛ لأنه كان هناك اجتماع للجنة المشتركة والميزانية أمام البرلمان لم توقع، لذلك حفتر يريد ارسال الرسائل عبر الإعلام فقط. منطقة الشويرف لهذه الساعة لا توجد بها أي قوات ولم يدخلها حفتر. هناك سحب قوات للجنوب، بكل أسف سلاح وأرزاق الليبيين الذي اشترته المليشيات من الدول الداعمة لحفتر جميعه يدخل للتشاد بأموال الليبيين لزعزعة الأمن هناك” دون أن يشير أن من أطلق حملة الشويرف هو إعلام وزارة دفاع الوفاق المتمثل في “المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص وعملية بركان الغضب”.

وعلق على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة واصفًا إياه بالمتناقض، مشيرًا إلى أن العالم والشعب الليبي يدرك مدى ما وصفها بـ”تناقضات حفتر العسكرية” ومحاولات إثبات وجوده إعلاميًا بعد ما وصفه بـ”فشله عسكريًا”، فمن ناحية يعترف بحكومة الوحدة الوطنية وأنها وحدت الليبيين، ومن ناحية أخرى يعتبر أنه ليس من صلاحياتها تسليم الجيش لها، بحسب زعمه.

واتهم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأنه يحاول قيادة حرب إعلامية لا أكثر ولا أقل، ليرفع من الروح المعنوية لـ”أتباعه” ويهبط معنويات الآخرين، معتبرًا أن الجميع كشف حقيقته ولن يحقق ما يسعى له، حسب تعبيره.

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