الدوحة – تغلب نادي الشرطة على الدحيل (2-1) في المباراة التي جمعتهما امس وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق العراقي كل من اللاعبين، الشرطة – العراق، أمجد عطوان كاظم ومحمد داؤود في الدقيقتين (3 و85) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الكيني ميكاييل أولونغا هدف الدحيل الوحيد، بحلول الدقيقة 57 من زمن اللقاء، الذي أقيم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وحقق الشرطة أول انتصار له في البطولة، بعد 4 هزائم متتالية، من بينها الأولى أمام نادي الدحيل بهدف من دون رد، في الجولة الأولى، وبقي في المركز الرابع الأخير.

ويتصدر نادي الدحيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة أمام فريقي الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، اللذين يلتقيان فيما بينهما في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT

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