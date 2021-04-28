فرنسا – بحث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إجراءات توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، وتخفيف عبء الديون وغيرها من المساعدات للدول منخفضة الدخل.

وأوضح البنك في بيان له، أن “مالباس ناقش مع لو مير الدعم الفرنسي للسودان في تسديده الديون المستحقة عليه للمؤسسات المالية الدولية. وبحثا كذلك مساهمات فرنسا لمؤسسة التنمية الدولية، صندوق البنك الدولي المخصص للدول الأشد فقرا”.

وأضاف أن مالباس ألقى الضوء أيضا على أهمية إحراز المزيد من التقدم على صعيد شفافية الديون واستدامتها، إلى جانب دعم البنك الدولي لإطار العمل الخاص بإعادة جدولة الديون.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares