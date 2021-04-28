العراق – أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، أمس عن فوز مدينة البصرة بحق استضافة النسخة الخامسة والعشرين لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25”.

وصوت المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج بعد اجتماعه يوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، على إقامة البطولة في العراق.

وجاء في بيان مقتضب: اتحاد كأس الخليج يصوت رسميا على إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة.

وقال وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، عبر حسابه الرسمي: “نبارك للعراق استضافة خليجي 25 في البصرة بعد جهود حكومية وجماهيرية تكللت بالنجاح وعملت كفريق واحد طيلة الفترة الماضية. نثمن مواقف الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي على دعمهم لملف البصرة”.

وهذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج، بعد الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد والتي توج بلقبها.

وتأجلت أكثر من مرة في السنوات الماضية إقامة بطولة كأس الخليج في مدينة البصرة نتيجة التوترات الأمنية وعدم استقرار المدن العراقية، بسبب الاحتجاجات الشعبية لسوء الخدمات ومن بينها البصرة التي تعيش الآن استقرارا حياتيا.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت خلال الفترة الماضية عن اتجاه لتأجيل بطولة “خليجي 25″، لمدة عام، وذلك بسبب بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

وجرت النسخة الماضية من البطولة “خليجي 24″، في قطر عام 2019، فازت منتخب البحرين بلقبها على حساب نظيره السعودي إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية.

المصدر: وكالات

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