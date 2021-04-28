سفينة عسكرية أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج

سفينة عسكرية أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج

الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن سفينة عسكرية تابعة لها أطلقت أعيرة نارية تحذيرية خلال اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في مياه الخليج.

وأوضح الجيش الأمريكي، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أن 3 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت يوم 26 أبريل من سفينة “Ferebolt” العسكرية وقارب دوريات أمريكي كان يرافقها في مياه الخليج.

وذكر البيان أن “الأطقم الأمريكية أطلقت عدة تحذيرات عبر أجهزة اتصال الراديو ومكبرات الصوت، لكن سفن الحرس الثوري الإيراني واصلت المناورات من مسافة قريبة”.

وأضاف أن “طاقم سفينة Firebolt أطلق من ثم أعيرة تحذيرية لتبتعد سفن الحرس الثوري الإيراني إلى مسافة آمنة من السفينتين الأمريكيتين”.

المصدر: “رويترز”

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