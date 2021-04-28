ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو إن المساهمة في استقرار ليبيا تأتي من البرلمان الإيطالي، بفضل التعاون مع البرلمان الليبي في الإجراءات التشريعية والتنظيمية، في ضوء انتخابات ديسمبر 2021.

فاسينو، أضاف خلال جلسة استماع السفير باسكوال فيرارا المبعوث الخاص الإيطالي إلى ليبيا، وفقًا لوكالة “نوفا” أن التجربة التي انطلقت بين اللجان الخارجية في البلدين يمكن أن تمتد إلى اللجان البرلمانية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق فاسينو إلى الالتزامات التي تكشف اعتبار إيطاليا لليبيا كأولوية، مثل مهمة إيريني، والمساهمة في تفكيك الميليشيات وخروج القوات الأجنبية وبرامج الاستثمار للتنمية الاقتصادية ومبادرات إدارة تدفقات الهجرة وافتتاح القنصلية في بنغازي.

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