بروكسل – أعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن خطة الاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 750 مليار يورو لإعادة بناء الاقتصاد هي “فرصة القرن” للتكتل المؤلف من 27 دولة.

وقالت فون دير لاين في رسالة بالفيديو نشرتها امس: “نريد بناء أوروبا خضراء تحمي مناخنا وبيئتنا وتخلق وظائف مستدامة”.

وأضافت: “نريد أن نستثمر في أوروبا رقمية، مبدعة ومنافسة في الأسواق العالمية. ونريد أوروبا قادرة على التكيف وأفضل استعدادا في مواجهة أزمات المستقبل”.

وتابعت فون دير لاين: “لدينا 750 مليار يورو لبناء اتحادنا المستقبلي. هذه هي فرصة القرن لأوروبا. لحظة تاريخية حقا”.

وتهدف خطة الاتحاد الأوروبي إلى جعل اقتصاده أكثر حماية للبيئة وأكثر رقمية بعد جائحة فيروس كورونا.

وتلزم الخطة حكومات الدول الأعضاء بإنفاق 37% من الأموال التي تحصل عليها من صندوق التعافي على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اقتصاداتها و20% على رقمنة الاقتصادات، على سبيل المثال من خلال تحسين مهارات استخدام الكمبيوتر أو بناء شبكات إنترنت عالية السرعة.

المصدر: “رويترز”

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