ليبيا – عقد المبعوث الأممي يان كوبيتش اجتماعًا مع مبعوثين خاصين وسفراء ومسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مجموعة الدول الـ3 دائمة العضوية +2.

بيان صحفي صادر عن البعثة الأممية تابعته صحيفة المرصد، أشار لاجتماع ممثلي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا مع كوبيتش، بهدف دفع تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 من ديسمبر المقبل والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب البيان حضر الاجتماع الأمين العام المساعد منسق البعثة الأممية ريزدون زينينغا، وفيه شدد المجتمعون على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات والإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف البيان: إن القرارات تضم القرارين رقم 2570 و2571 خلال العام 2021 المعتمدين مؤخرًا من المجلس، فيما ناقش المجتمعون الخطوات التالية المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي والقرارين، مؤكدًا إجراء كوبيتش محادثات هاتفية أخرى مع مسؤولين رفيعي المستوى.

ووفقًا للبيان كانت المباحثات الهاتفية مع ممثلين عن جهاز المخابرات العامة المصرية، وميخائيل بوغدانوف نائب وزير خارجية روسيا، وميرتشا جيوانا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، وفي سياق الأهداف وفي ضوء الوضع السياسي والأمني في ليبيا والمنطقة.

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