ليبيا- شدد محافظ المصرف المركزي في طرابلس على ضرورة قيام المصارف التجارية بالإقفال السريع لميزانياتها الختامية وتسوية المعلقات المتراكمة كافة.

واشار بيان صحفي صادر عن المصرف تابعته صحيفة المرصد إلى أن موقف الكبير جاء خلال اجتماع مع المديرين العامين للمصارف التجارية وشركة المعاملات، الذي احتضنته إدارة الرقابة على المصارف والنقد في المصرف المركزي في طرابلس.

وبحسب البيان أكد الكبير ضرورة تسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف وعمليات النقد الأجنبي، خاصة بعد أن تم منح الدفعة الثانية من القرض للمصارف التجارية، فيما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقًا مع المصارف لحل مشكلة السيولة.

وأوضح البيان أن المصارف أفادت بأن كافة فروعها مفتوحة أمام الزبائن، مع توفر مخزون كاف من السيولة في خزائنها، ما يعني انتهاء المشكلة في معظم مناطق البلاد، في وقت تم فيه التطرق لمناقشة مستوى الإنجاز في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في كافة المصارف وتحديث المنظومات المصرفية.

وتحدث الكبير خلال الاجتماع عن أهمية دور القطاع المصرفي لتحريك عجلة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في إطار رؤية مشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة القادمة.

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