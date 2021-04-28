القدس – أحرق المستوطنون امس ثلاث سيارات لمواطنين فلسطينيين قرب قرية بيت إكسا شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر فلسطينية في القرية بإحراق مستوطنين ثلاث سيارات متوقفة قرب مستوطنة راموت شرق القرية، تعود لمقدسيين يقطنون قرية بيت إكسا، وهم عيسى حمودة غيث، وانس الخطيب، وعائلة أبو خلف.

وأضافت المصادر أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية وحطموا زجاج العديد من السيارات المتوقفة في المنطقة ذاتها.

وكان المستوطنون قد أقدموا فجر يوم التاسع عشر من مارس الماضي، على إحراق سيارتين وخط شعارات عنصرية في القرية ذاتها شمال غرب القدس المحتلة.

المصدر: وكالة “وفا”

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