فلسطين – حل المصارع الفلسطيني علي أبو ارميلة ضيفا على برنامج “ناس أونلاين”، بعد تحقيقه إنجازا عالميا غير مسبوق.

وتربع المصارع أبو ارميلة على عرش المصارعة الحرة في فئة وزن 57 كغم وتم تصنيفه الأول عالميا، خلال مشاركته في البطولات الاحترافية القارية والعالمية مع المنتخب الفلسطيني للمصارعة.

وأوضح الكابتن علي لـ”ناس أونلاين” أن التصنيف العالمي يقسم إلى 3 مراحل، الأولى الأبطال الاحترافية، ومن ثم القارية والعالمية، مشيرا إلى أن اللاعب يحتاج إلى 3 مقومات لتحقيق قوام مناسب: التمرين القوي، الغذاء الجيد والراحة الجيدة.

وعن المخاطر التي يتعرض لها، أضاف أبو ارميلة أن هذه الرياضة تجعله عرضة لإصابات خطيرة، مثل الرباط الصليبي، وخلع الكتف، وإصابات الكاحل والركبة.

وأعرب أبو ارميلة عن إعجابه باللاعبين الروس في هذا المجال، حيث اعتبر أنه أقرب إليهم لأنهم لاعبيون متصدرون عالميا في أغلب المحافل.

ويأتي إنجاز أبو ارميلة بعد جهود بذلها في بطولة أبطال العالم في إيطاليا، ومن ثم التصفيات الآسيوية في كازاخستان، حيث استطاع أن يحقق المراكز الأولى في البطولتين.

المصدر: RT

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