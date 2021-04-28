مفوضة الداخلية الأوروبية: يجب عدم إلزام أي شخص بالعودة إلى سوريا

مفوضة الداخلية الأوروبية: يجب عدم إلزام أي شخص بالعودة إلى سوريا

سوريا – أعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن عن ثقتها بضرورة عدم إلزام أي شخص بالعودة إلى سوريا.

وجاء تصريح يوهانسن تعليقا على قرار الدنمارك إلغاء تراخيص إقامة حوالي 380 لاجئا سوريا على أراضيها بينهم أطفال، ومطالبتهم بالعودة إلى بلادهم انطلاقا من قناعة كوبنهاغن بأن بعض المناطق السورية، خاصة العاصمة دمشق وضواحيها قد أصبحت آمنة.

وأعربت يوهانسن خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس عن قلقها تجاه القرار الدنماركي، مشيرة إلى أنها أثارته مع السلطات المختصة في هذا البلد، داعية إلى عدم إجبار أي شخص على العودة إلى سوريا.

وطالبت يوهانسن السلطات الدنماركية بالاستماع لرأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولتقييماتها بشأن حقيقة الوضع في سوريا، لكنها أكدت أن كوبنهاغن كانت قد انسحبت من بعض بنود التدابير الأوروبية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين.

من الجدير ذكره أنه عاد ما لا يقل عن 250 مواطنا سوريا طواعية إلى بلادهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.

المصدر: آكي +رويترز

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