ليبيا – طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس الوزراء ووكلاء الوزارات في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبأسرهم خلال أسبوع، وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في كتاب للهيئة نشرته عبر صفحتها الرسمية رقم (4) لسنة 2021، بشأن ضرورة امتثال وزراء ووكلاء حكومة الوفاق الذين انتهت ولايتهم ولم يمتثلوا لتعبئة إقرارات الذمة المالية.

وقالت الهيئة: إن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لما نصت عليه المادة (3) الفقرة (3) للقانون رقم (11) لسنة 2014 بشأن تلقّي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها.

وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه يتم تلقّي الإقرارات في مقرها الكائن في العاصمة طرابلس.