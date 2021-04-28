لبنان – أفاد مراسل RT بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بحيرة القرعون شرقي لبنان جراء تلوث المياه.
وكان مدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية، قد قال قبل أيام إن مشكلة الأسماك النافقة في محيط بحيرة القرعون “ليست جديدة بل من عمر تلوث بحيرة القرعون وإهمال الصرف الصحي الذي أغرق البحيرة بـ60 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي”.
وكشف أنه بالتعاون مع المعنيين وأطباء بيطريين تبين أن سبب نفوق الأسماك هو تعرضها لنزيف داخلي ناتج عن فيروس أو تسمم بالمبيدات الزراعية، والأرجح أن سبب نفوقها هو تلوث القرعون.
المصدر: RT + “النشرة”