ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن من أولويات وزارته تنفيذ برامج التنمية المستدامة والاهتمام بالشباب وحلحلة مشاكل الوقود والغاز وتوفيرها في الجنوب.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عون أمس الثلاثاء بعدد من عمداء بلديات كل من: ادري الشاطئ، والشرقية، والغريفة، والقرضة الشاطئ، ووادي البوانيس، وغات، وبراك الشاطئ، وبنت بية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

واستعرض وزير النفط والغاز خلال الاجتماع خطط وبرامج الوزارة التي تقوم بها فعليًا في الوقت الحالي، والتي سيتم العمل عليها لتنفيذها بمدن وقرى الجنوب .

بدورهم، عبر عمداء البلديات خلال الاجتماع عن ثقتهم ودعمهم لتفعيل دور الوزارة باعتبارها شريان الحياة الوحيد للبلاد.

كما ناقش العمداء مع وزير النفط المختنقات والمشاكل اليومية التي يواجهها أهالي الجنوب وعلى رأسها مشكلة عدم توفر الوقود وغاز الطهي، الأمر الذي دفع بهم لشرائها بأضعاف ثمنها من السوق الموازي.

كما شدد عمداء البلديات خلال الاجتماع على أهمية التركيز على مدن الجنوب المجاورة لمناطق العمليات النفطية، وإيلاء اهمية خاصة لها، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية تساهم بشكل فعلي في تحقيق الاستقرار، باعتبار أن التنمية المستدامة عاملًا مهمًا في هذه العملية.

وتطرق المجتمعون إلى وضع الطرق وشبكات المواصلات المتهالكة والتي بحاجة مُلحّة إلى الصيانة والتي غابت سنوات طويلة.

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