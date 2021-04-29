الأردن – رفعت الحكومة الأردنية حظر التجول أيام الجمعة، وقررت السماح بأداء صلاة عيد الفطر بالساحات.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الحكومة صخر دودين، على أن قرارات الحكومة أبقت على “ساعات الحظر الليلي كما هي، وتنطبق كذلك على يوم الجمعة”، مشيرا إلى فتح الحدائق العامة للجمهور.

وأوضح، أن “استئناف الدراسة الوجاهية سيعود في أيلول المقبل”.

وفي السياق، حددت الحكومة، عطلة عيد الفطر المبارك بدءا بيوم الثلاثاء المصادف الـ11 من أيار ولغاية 15 من الشهر ذاته، مشددة على أن “صلاة العيد ستقام بالساحات الخارجية”.

ونوهت، إلى أنه “سيتم تحديد الأماكن التي تقام فيها صلاة العيد من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حصرا”.

المصدر: “الغد الأردني”

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