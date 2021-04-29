ليبيا – زار وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي عددًا من المنشآت التابعة للوزارة والديوان العام للاطلاع على سير عمل الإدارات المختلفة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد الشهوبي خلال تفقده ديوان الوزارة حرصه على وتيرة العمل واهتمامه بالكادر الوظيفي، حاثًا المواطنين والموظفين على التفاني في العمل وتشجيعهم للمضي في عملهم، فيما شملت الزيارة محطة ركاب الحافلات المجاورة للوزارة.

وأشار البيان إلى معاينة الوزير أضرار التهالك الظاهرة على المبنى والعشوائية بالساحات، متحدثا مع بعض العاملين داخل المحطة مع تقديم ملاحظات واجب الوقوف عليها، كتنظيم موقف السيارات والنظافة العامة وغيرها من الملاحظات، فضلًا عن المرور على أحد المصارف العاملة بمبنى داخل المحطة.

وحث الشهوبي العاملين في المصرف على الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات وتهيئة أماكن الانتظار وإمكانية توفير سبل الراحة بقدر الإمكان لهم.

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