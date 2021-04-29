ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه يتابع ردود الفعل على عدم ورود تاورغاء في كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في اجتماع مجلس الوزراء صحبة مقترح صناديق إعمار بنغازي ودرنة وسرت وجنوب طرابلس.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “لا أعتقد أن تاورغاء للنسيان أو السقوط سهوًا، وهي القضية التي عرفها العالم منذ العام 2011، وأول المدن التي زارها الرئيس وتعهد بإعادة إعمارها، وهذا ماتعهد به لي شخصيًا في أحد لقاءاتي معه، بأن لتاورغاء الأولوية نظرًا لوضعها الاسثتنائي، علمًا بأن الإعمار حق المواطن على الدولة وليس هبة من أحد، وهو سبيلنا للمصالحة الوطنية، ثم أن هناك مدنًا اخرى يجب ألّا تحرم من الإعمار كباطن الجبل وترهونة وعين زارة ومرزق وغيرها”.

وأكد على تواصله مع مكتب الرئيس وإبلاغه بضرورة تدارك هذا الأمر، مطمئنًا أهالي تاورغاء بأن عدم ورود الاسم لا يعني النية في عدم إعمار المدينة، مطالبًا إياهم بأتباع أرقى الأساليب في ردة الفعل والتعبير عن الاستغراب والاحتجاج.

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