ليبيا – نفى الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية باسم المودي تغيير طريقة انتخاب المجالس البلدية القائمة على القوائم والعودة إلى الانتخاب الفردي.

المودي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأربعاء قال: إنهم لاحظوا إقبالًا من بلديات المنطقة الشرقية لإجراء الانتخابات البلدية أسوة ببقية المدن، كما سجلوا رغبة قوية من المواطنين في التسجيل بمنظومة تسجيل الناخبين.

وأفاد الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية من جهة أخرى بأنهم فتحوا منظومة التسجيل لـ42 بلدية، وبأن نسب الإقبال في عدد منها جيدة.

المودي أكد أنهم سيشرعون في تحديد مواعيد الانتخابات البلدية فور تسييل الميزانية المطلوبة لتنفيذ العمليات الانتخابية، بحسب قوله.

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