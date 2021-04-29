ليبيا – استنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب اجتماعات نائبي رئيس المجلس الرئاسي الأول عبد الله اللافي والثاني موسى الكوني مع محمد الحداد بصفته رئيسًا للأركان العامة، مشيرًا إلى أن هذه الوظيفة حسب الاتفاقات المحلية والدولية لم يتم اعتمادها ومن يشغلها حتى اليوم.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء، أشار إلى أن مثل هذه التصرفات سواء من أعضاء المجلس الرئاسي أو من رئيس الحكومة المؤقتة، وسواء بالاجتماعات مع الحداد بهذه الصفة أو مرافقته لرئيس الحكومة في الزيارات الخارجية لا تزيد الوضع إلا تعقيدًا وتنسف التوافق بالكامل.

وأكد أن اختيار من يكون في هذه الصفة هي من اختصاصات اللجنة العسكرية 5+5، محذرًا الجميع من هذه التصرفات الاستفزازية وغير المسؤولة، منوهًا إلى أنه يجب دعم جهود اللجنة العسكرية لإتمام خطتها وليس عرقلتها.

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