الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التهديد الإرهابي الأكثر خطورة وفتكا بالولايات المتحدة حاليا هو إرهاب العنصريين البيض.

وأضاف بايدن، أمس الأربعاء، في أول كلمة له أمام الكونغرس منذ تسلمه السلطة: “لن نتجاهل ما توصلت إليه أجهزتنا الاستخبارية، وهو أن التهديد الإرهابي الأكثر فتكا بالبلاد حاليا هو إرهاب تفوق البيض”.

كذلك اعتبر بايدن أن العنف باستخدام أسلحة نارية “وباء حقيقي وعار على الولايات المتحدة”، وكشف أن العنف باستخدام الأسلحة النارية يكلف الولايات المتحدة 280 مليار دولار سنويا.

وأكد أن اقتراح إدارته في إطار التصدي لهذه الظاهرة لا يتعارض مع حق المواطنين في الاحتفاظ بالسلاح وحمله، قائلا: “اليوم نتخذ خطوات لمواجهة ليس فقط أزمة الأسلحة النارية، ولكن في الواقع هي أزمة صحية”.

وتسعى إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات تهدف إلى مكافحة انتشار الأسلحة يدوية الصنع، التي يمكن شراء مكونات لها عبر الإنترنت، وحظر بيع وشراء الأسلحة النارية الهجومية.

المصدر: تاس

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