ليبيا – طالب عضو مجلس النواب زياد دغيم بضرورة ضبط النفس من قبل الجميع، خاصة أن البلاد تمر الآن بمرحلة حساسة، وتحتاج إلى ضبط النفس،حتى نصل إلى إجراء الانتخابات، والتي تستلزم حكومة موحدة تبسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية.

دغيم وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الأربعاء، أوضح أن منصب القيادة العامة يتبع القائد الأعلى وهو رئيس المجلس الرئاسي بحسب خارطة الطريق، كما أن تبعيته المالية هي لوزارة الدفاع التي يتولى إدارتها الآن رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف دغيم أن المرحلة تتطلب تعاونًا من أجل إخراج كافة المرتزقة، والحد من تأثير المليشيات في كل منطقة على شفافية العملية الانتخابية المرتقبة.

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