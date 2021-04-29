فرنسا – أعرب صانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على مضيفه باريس سان جيرمان (2-1)، أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين في تصريحات عقب المباراة لشبكة “بي تي سبورت”: “كانت مباراة من شوطين، بدأنا بصورة جيدة في أول 10 دقائق وسيطرنا بعض الشيء، ولكنهم فريق مميز ويملكون جودة عالية في الأمام، واستقبلت شباكنا هدفا بطريقة سيئة”.

وأضاف: “بعد 25 دقيقة غيرنا من أسلوب الضغط وأصبح الأمر أفضل، وكان الشوط الثاني أفضل وأفضل، كنت محظوظا في تسجيل الهدف الأول، ولكننا لعبنا كرة قدم وأبلينا البلاء الحسن، عابنا التسرع في الشوط الأول، وهذه ليست طريقتنا كفريق”.

وأردف: “في الشوط الثاني حاولنا إيجاد المساحات بصبر أكبر، وكان التطور الذي أحرزناه كفريق جيدا، لا تزال هناك مباراة الإياب وعلينا التركيز عليها”.

وعن الهدف الذي سجله قال دي بروين: “وضعت الكرة في مكان مثالي، مكان صعب للغاية على حارس المرمى حيث يتوقع أن يلمس أي لاعب الكرة”.

وبشأن حديثه مع رياض محرز قبل تسجيل النجم الجزائري الهدف الثاني لمانشستر سيتي من ركلة حرة، قال دي بروين: “سألني قبل تنفيذ المخالفة عن ما إذا كان بإمكانه التسديد، وأخبرته نعم، إذا كنت تثق في نفسك. وسجل الهدف، وبالتالي من أنا لأقول شيء ما؟”.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان في مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد المتأهل منهما لنهائي دوري الأبطال.

المصدر: وكالات

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