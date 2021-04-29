روسيا – دعا رجل الأعمال الروسي، أوليغ ديريباسكا، إلى إطلاق الروبل الرقمي للتداول بسرعة، وذلك بعدما اقترح البرلمان الأوروبي فصل روسيا عن منظومة “سويفت” العالمية للمعاملات بين المصارف.

وقال رجل الأعمال الروسي في قناته بتطبيق “تيلغرام” : “قدم البرلمان الأوروبي اقتراحا لفصل روسيا من منظومة “سويفت”.. تذكير آخير ليس فقط لموظفي البنك المركزي (الروسي)، لكن لنا جميعا، إلى ضرورة إطلاق تداول الروبل الرقمي في أقرب وقت ممكن”.

وأشار ديريباسكا إلى أن هذه الخطوة يجب أن تتم بسرعة لضمان تنفيذ العمليات المالية للتصدير والاستيراد في روسيا.

وطرح البنك المركزي الروسي فكرة الروبل الرقمي في منتصف أكتوبر الماضي، ومن المفترض أن يكون على شكل رمز رقمي فريد يتم تخزينه في محفظة إلكترونية خاصة.

ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي، ومن المقرر اختبار العملة الروسية الرقمية في العام الجاري.

يشار إلى أن منظومة “سويفت” تربط بين الهيئات المالية والبنوك في 210 بلدان في العالم، وينص النظام الداخلي لهذه المنظومة على تشكيل مؤسسة تربط بين البنوك في كل بلد عضو فيها. وتسمى المؤسسة الروسية في إطار “SWIFT” بـ”روس سويفت”.

المصدر: نوفوستي

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