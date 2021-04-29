ليبيا- كشفت مجلة “فورميكي” الإيطالية عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى روما خلال أسابيع وبمجرد انتهاء شهر رمضان.

وبحسب ما جاء في المجلة وتابعته صحيفة المرصد قال وزير الخارجية لويجي دي مايو خلال حديثه أمام مجلس النواب الإيطالي: إن زيارة الدبيبة التي لم يتم تأكيد موعدها الدقيق بعد، تأتي في أعقاب سلسلة مكثفة من الاتصالات التي أجرتها الحكومة الإيطالية مع السلطة التنفيذية الجديدة في العاصمة طرابلس.

وأشار مايو إلى مساعي إيطاليا لعقد منتدى أعمال من أجل زيادة فرص التعاون الاقتصادي مع ليبيا وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، مثل الطريق الساحلي السريع، ومطار طرابلس الدولي، وإعادة إعمار مطار بنغازي، ومذكرة حول مصادر الطاقة المتجددة.

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