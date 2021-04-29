فرنسا – حقق البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان رقما مميزا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي (1-2) امس في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ماركينيوس هدف التقدم للفريق الباريسي بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية، عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة باريس.

وأصبح ماركينيوس ثالث لاعب في تاريخ البطولة، ينجح في التسجيل خلال الدورين ربع ونصف النهائي، في موسمين متتاليين، وذلك وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات.

ولم يحقق هذا الإنجاز سوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ريال مدريد في مواسم (2011-12 – 2012-13 – 2013-14)، والفرنسي أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد في موسمي (2015-16 و2016-17).

يذكر أن ماركينيوس (26 عاما) سجل الهدف الخامس له في آخر 12 مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

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