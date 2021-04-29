سويسرا – رشح حساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على “تويتر” 4 لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب في ذهاب الدور نصف النهائي لـ”التشامبيونزليغ”.

وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي، المباراة الأولى في المربع الذهبي بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما تغلب مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، في المباراة الثانية على مضيفه باريس سان جيرمان 2-1.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، 4 لاعبين، وهم لاعب خط وسط نادي تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي، ومواطنه، مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، وصانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، وجناح باريس سان جيرمان، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في وقت لاحق اليوم الخميس.

المصدر: ChampionsLeague

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