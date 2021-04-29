فرنسا – خرج الفرنسي كليان مبابي برقم سلبي فريد من فريق مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (2-1) امس في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ولم يسدد مبابي أي كرة على مرمى مانشستر سيتي، طوال المباراة التي جرت بينهما التي جرت على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة باريس، وذلك لأول مرة خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز مبابي (22 عاما) 8 أهداف في الموسم الحالي “للتشامبيونز ليغ” حتى الآن، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، بفارق هدفين خلف “الفتى الذهبي” النرويجي إيرلينغ هالاند (20 عاما) نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الذي خرج من البطولة في الدور الماضي على يد مانشستر سيتي بالذات.

كما خرج زميله السنغالي إدريسا غاي برقم سلبي، بعد طرد بسبب الخشونة الزائدة، في الدقيقة 44، ليصبح أول لاعب يتعرض للطرد مرتين خلال الموسم الواحد لدوري الأبطال، منذ الموسم (2012-2013).

بينما حقق زميلهما المدافع البرازيلي ماركينيوس رقما مميزا خلال المباراة بتسجيله هدف التقدم لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ البطولة، ينجح في التسجيل خلال الدورين ربع ونصف النهائي، في موسمين متتاليين، وذلك وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات.

ولم يحقق هذا الإنجاز سوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ريال مدريد في مواسم (2011-12 – 2012-13 – 2013-14)، والفرنسي أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد في موسمي (2015-16 و2016-17).

وخسر باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي بهدف مقابل هدفين، لصعب من مهمته في تكرار إنجازه التاريخي في العام الماضي، بتأهله لأول مرة في التاريخ إلى نهائي البطولة.

المصدر: وكالات

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