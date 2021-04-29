موسكو – أعلنت موسكو أن مسؤولين روس وأمريكيين سيعقدون اليوم الخميس جولة جديدة من المشاورات في العاصمة النمساوية فيينا بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، للصحفيين امس أن هناك خططا لعقد اجتماع ثنائي جديد بين وفدي موسكو وواشنطن يوم غد 29 أبريل.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من إطلاق المرحلة الثالثة من المفاوضات الدولية بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، بعقد اجتماع جديد لللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاسم الرسمي للصفقة).

وأشار أوليانوف إلى أن هناك “كل الدواعي للتفاؤل الحذر” إزاء المفاوضات الجارية، لافتا إلى أن الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريبا حذف كلمة “الحذر” من هذه العبارة.

وقال الدبلوماسي الروسي إن مسألة رفع العقوبات التي فرضتها على إيران إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تزال تشكل موضع مفاوضات صعبة جدا، موضحا أن الإيرانيين يسعون إلى تخفيف العقوبات قدر الإمكان فيما يعتقد الأمريكيون أن بعض العقوبات لا علاقة لها بالاتفاق النووي ولذلك يمكن إبقاؤها.

وكان وفدا روسيا والولايات المتحدة في فيينا قد عقدا أكثر من اجتماع ثنائي بشأن ملف إيران النووي منذ بداية المفاوضات الحالية.

المصدر: نوفوستي

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