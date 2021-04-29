محمد بن زايد: ولي عهد السعودية عبر عن أفكار ومواقف متزنة

محمد بن زايد: ولي عهد السعودية عبر عن أفكار ومواقف متزنة

أبوظبي – أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بمواقف وأفكار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي طرحها في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء.

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان.. عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم”.

وأضاف إنها قيادة تعرف طريقها جيدا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها.

واختتم تغريدته بالقول: “أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح”.

وتناول ولي العهد السعودي أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية السعودية 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.

وأكد أن المملكة كانت هدفا رئيسيا لكل الأفكار المتطرفة وأن سياستها الخارجية قائمة على مصالحها العربية وحفظ أمنها.

وشدد الأمير على أن “المملكة لا تقبل أي ضغوط أو تدخل في شؤونها الداخلية”.

وعن رؤية المملكة 2030، أكد أن المملكة ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول عام 2030.

وكشف ولي العهد السعودي عن توجه المملكة للإعداد بأن يكون لديها رؤية 2040، وقال: “ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030”.

المصدر: RT + وكالات

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