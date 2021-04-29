كوريا ج – أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية امس إن التجارة والتبادلات بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية تراجعت بدرجة حادة في العام الماضي، وسط تفشي فيروس كورونا.

وبلغ عدد الكوريين الجنوبيين الذين زاروا الشمال 613 شخصا، بينما لم يأت أي كوري شمالي إلى الجنوب في العام الماضي، وفقا لـ “الكتاب الأبيض للوحدة لعام 2021” الصادر عن الوزارة.

وكان معظم الزوار من موظفي مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في بلدة كيسونغ الحدودية في كوريا الشمالية. وقد فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال في يونيو من العام الماضي غضبا من المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ التي تم إرسالها من الجنوب.

وتتباين حصيلة التبادلات في العام الماضي مع عام 2018، عندما زار ما مجموعه 6,680 كوريا جنوبيا الشمال، بينما زار 809 كوريين شماليين الجنوب، وفي عام 2019 زار 9,835 كوريا جنوبيا الشمال.

كما بلغ عدد المعاملات التجارية عبر الحدود 45 حالة فقط في العام الماضي، وهو أقل بكثير من 699 حالة مسجلة في عام 2018، و434 حالة في عام 2019. واقتصرت هذه المعاملات على تسليم المساعدات المتعلقة بفيروس كورونا إلى الشمال من المنظمات غير الحكومية، والإمدادات الأخرى لمكتب الاتصال.

وتزعم كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا حتى الآن، لكنها سارعت باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد تفشي الوباء، حيث فرضت ضوابط صارمة على الحدود منذ أوائل العام الماضي.

المصدر: يونهاب

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