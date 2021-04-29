ليبيا – عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن التيجاني أمس الأربعاء اجتماعًا مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد المبروك عبد الحفيظ ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، وذلك لمناقشة تداعيات الهجرة غير الشرعية، خاصةً في هذه الأوقات التي تعتبر بداية موسم انطلاق المهاجرين من السواحل الليبية.

التيجاني أكد خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على ضرورة إيجاد الحلول ووضع المعالجات لهذا الملف بما يضمن الحد من هذه الظاهرة، وكذلك تجفيف منابع عصابات تهريب البشر وقطع امداداتها من الجنوب إلى الشمال.

وشدد على مراعاة الجانب القانوني في هذا الشأن، وبأن ذلك لا يأتي إلا من خلال تطوير قدرات العاملين بهذا المجال في التحري وجمع المعلومات عن هذه العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر، والعمل على تسوية أوضاع المهاجرين وفق القانون.

وطالب وزير الداخلية بضرورة تقديم الإحاطة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر وتوفير كافة الخدمات الطبية.

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